La duda es la clave de mi literatura y de mi vida: Ignacio Solares

Ciudad de México. En su nueva novela, El juramento, publicada por Alfaguara, el escritor Ignacio Solares (Ciudad Juárez, Chihuahua, 1945), plantea inquietudes existenciales, hace una crítica enérgica a la Iglesia católica, planta el misterio, como en toda su obra lo ha hecho, y habla acerca de la necesidad imperiosa de la espiritualidad para resolver los conflictos sociales de hoy.

–Las páginas de su novela acusan, además de su intensidad, un significado personal del autor. ¿En qué consiste?

–El significado fundamental es que se trata de una revelación que yo quisiera tener y naturalmente reflejé en el libro y que me ha transformado. Coqueteé con el Oriente, me leí buena parte de la literatura cercana a Oriente, practiqué la meditación trascendental y, de repente, algo me pasó, no tuve la revelación de mi personaje, por desgracia, pero me he vuelto profundamente cristiano. Antes, cuando tenía momentos de angustia, me tomaba un valium, ahora rezo un Padre Nuestro.

‘‘Este libro es en ese sentido el más importante de los que he escrito. Es determinante en mi vida. Tiene que ver con mi postura ante Cristo y ante la Iglesia, porque siento una profunda decepción. No me olvido de que Ratzinger y Juan Pablo II estuvieron en África cuando la crisis del sida y dijeron que no se podía usar el condón porque era pecado.

‘‘Yo creo que, como en el pasaje de los Karamazov, si regresara Cristo a la Tierra, el Papa lo mandaba a crucificar.

‘‘Hago este rodeo porque quiero aclarar que el libro es autobiográfico en toda la parte de los jesuitas. Estudié con ellos en Chihuahua y me marcaron, porque la Tarahumara es algo único para quien la conoce a fondo. Llevé medicinas y alimentos junto con sacerdotes como el padre Blanco, que aparece en la novela; cosí a una indígena que se estaba desangrando porque se lastimó con una piedra, como lo cuento ahí.

‘‘Todo es cierto, pero todo es novela. No he tenido la experiencia con la enfermera, ni la revelación, pero es un libro que me marcó para todo lo que me reste de vida. A veces pienso que last is best, como dicen los ingleses.

‘‘Dentro de esta crítica de la Iglesia planteo que el celibato entre los religiosos católicos hombres, sacerdotes y monjas, es criminal. ‘Padecemos una Iglesia medieval, que sufren mis personajes de El juramento.”