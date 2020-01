Jan Hendrix explorará el tema del cambio climático en una exposición en Londres

Botánica, cartografía y topografía

La constante en mi obra, explicó Hendrix, es el paisaje, sin embargo, habría que distinguir y precisar que la constante es la naturaleza. “Generalmente se entiende como paisaje aquel que pintaron el Dr. Atl o José María Velasco, y tiene la connotación de un pintor que trabaja al aire libre, lo que no es mi caso.

En mi obra se refleja todo lo que está relacionado con lo que contiene el paisaje, no lo que está a primera vista, sino lo que está dentro, la información encapsulada, la cual puede ser desde un elemento muy pequeño o la secuencia de algo; es decir, pueden ser las nervaduras de las hojas, las semillas, las formas de las ramas, la corteza de un árbol.

Dentro del tema de la naturaleza, explicó, se esconden muchos subtemas, como la botánica, la cartografía, la topografía .

Si acaso ha habido un cambio, ese ha sido brincar de un subtema a otro. No creo haberme salido del tópico central, pero tampoco me interesa hacerlo. No me puedo imaginar, a mi edad, empezar a aprender a dibujar la figura humana , bromeó.

Hace años, al principio de su trayectoria artística, dijo, “sentí que había un tema virgen por explorar de una manera contemporánea. Sentí que en aquel momento el paisaje tenía cierta connotación más hacía el siglo XIX, como el impresionismo francés o el Dr. Atl, en México. Lo que buscaba era una estética más conceptual”. La cual sigue desarrollando hasta la fecha.

Una de las distinciones más recientes que ha recibido Jan Hendrix fue el pasado mes de abril, cuando la embajadora de los Países Bajos, Magriet Leemhuis, en nombre de su Majestad el Rey Willem-Alexander, lo condecoró con la Orden de Orange-Nassau.