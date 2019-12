Muere Juan Tovar, autor que replanteó la dramaturgia mexicana moderna

Ciudad de México. Considerado uno de los dramaturgos mexicanos contemporáneos más destacados, con un vasto corpus dramatúrgico, el cual integra obras históricas, farsas de la actualidad política, metáforas sobre el arte y los sueños, así como comedias amorosas, el también narrador, traductor, guionista y docente Juan Tovar (Puebla, 1941) falleció este domingo a los 78 años, informó la Secretaría de Cultura federal, por conducto del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal).

De acuerdo con la institución, sus restos serán velados hasta este lunes en su casa de Tepoztlán, Morelos.

Juan Tovar contribuyó a replantear la dramaturgia mexicana moderna de la década de los años 70 y 80, como un teatro contestatario que revisa la historia de México sin condescendencia.

Tuvo de maestros a figuras como Juan José Arreola, Luisa Josefina Hernández, Emilio Carballido y Ludwik Margulles, quienes aun con sus diferencias estéticas reconocían el talento de Juan Tovar, cuya creatividad enriqueció la escena nacional con obras que mantienen su vigencia, entre ellas Las adoraciones, Manga de clavo, La madrugada, El destierro y Horas de gracia.

Carezco de todo certificado de estudios, pero eso no me hace escritor autodidacta, porque maestros he tenido , declaró en cierta ocasión el reconocido dramaturgo.

En charla con La Jornada, el también dramaturgo Flavio González Mello recuerda que Tovar se inició en la narrativa con cuentos y novelas.

“Tardó en escribir teatro hasta que le agarró el modo, cuando encontró en las grabaciones de las voces de algunos villistas sobrevivientes esa forma de diálogo teatral. La madrugada fue su primera obra. A partir de ahí tiene distintas piezas con temas históricos.”

González Mello realizó el prólogo del primer tomo del teatro completo de Juan Tovar, que publicó el Fondo de Cultura Económica. Sin embargo, la publicación del segundo volumen está parada desde hace tres años, por los vaivenes de las administraciones, lo cual es un gran pendiente .

Tovar, continúa Mello, es heredero de Rodolfo Usigli y Jorge Ibargüengoitia , por los temas históricos y por ser antisolemne.

Manga de clavo es una obra corrosiva y divertida sobre Antonio López de Santa Anna, cuya referencia política es una caricatura de los excesos del ex presidente José López Portillo .

Su interés por la historia del país se ve reflejado también en Las adoraciones, una de sus obras teatrales más reconocidas y vigentes en el contexto de los 500 años de la Conquista de México-Tenochtitlan, “una paráfrasis de Hamlet”.

De acuerdo con la investigadora Claudia Gidi, de la Universidad Veracruzana, “para el creador escénico Ludwik Margules, director en su momento de la puesta en escena, el texto de Tovar es rebelde; protesta contra la aniquilación de una cultura por otra.

“Es también una exploración de las raíces de lo que somos ahora, una mirada a un pasado en el que la lucha entre dos visiones radicalmente diferentes dejó una huella ardiente en nosotros y dio como resultado más que una mezcla una contradicción viva.