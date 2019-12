'Toledo ve', celebración y reivindicación del diseño en México, llega a Puebla

Puebla, Pue. Autor y curador. Así es como el artista juchiteco Francisco Toledo (1940- 2019) se presenta a sí mismo en Toledo ve, ya que él mismo fue curador de la exposición, la cual reúne parte de la producción que hizo en torno al diseño y está montada en Capilla del Arte, espacio cultural de la Universidad de las Américas Puebla (Udlap).

Marie France Desdier Fuentes y Moisés Rosas Silva, directora de Espacios Culturales y Patrimonio Artístico y asesor cultural de la universidad, respectivamente, señalaron que Toledo ve es una celebración y una reivindicación del diseño no sólo del artista, sino de la disciplina en general y de su desarrollo en México.

Para la exposición, antes mostrada en el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca y en el Museo de Culturas Populares de la Ciudad de México, Francisco Toledo seleccionó 600 piezas realizadas en material diverso: madera, latón, hueso, pergamino, corte láser, caparazones de tortuga, textiles y herrería, provenientes de 15 colecciones.

De ellas, destacan los 43 papalotes construidos en recuerdo a los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, artefactos que Toledo voló en la calle de Alcalá, en la ciudad de Oaxaca. No faltan los tapetes en los que se cuelan personajes de su plástica, como changos y gatos, así como afiches, bocetos, objetos utilitarios y pasamanos de herrería, todos carentes de fichas técnicas para provocar en el público una libre lectura de la obra del artista.

Presentada en el contexto del décimo aniversario de Capilla del Arte Udlap, la exposición reúne lo más destacado del artista en el tema del diseño, en algo que podría ser considerado una marca de identidad, la marca Toledo , definió Desdier.

“Toledo ve es una exposición que une varios hilos, entre ellos el arte, el diseño y la artesanía, a la par que revisa varias tecnologías con las que Toledo trabajó, que van más allá del óleo y el bastidor. Se verán trabajos en siete materiales, con obras elaboradas de la mano de los artesanos”, dijo la directiva de la Udlap.

Destacó el montaje de un video que muestra los procesos de elaboración de las obras de Toledo en talleres artesanales de herrería, loseta, afelpado, fibras naturales y orfebrería, entre ellos Arte Papel Vista Hermosa y de Afelpado, ubicados en la comunidad de San Agustín Etla, Oaxaca.

Sobre Toledo ve, el asesor cultural de la Udlap refirió que el maestro Francisco Toledo hizo una selección personal recogiendo “lo que lo había dejado satisfecho.

Lo que llegué a conocer de él es que era un artista crítico de su obra. Alguna ocasión vi como rompía y se deshacía de obras que no le gustaban. Si según existen 7 mil obras de él registradas, hay otras que no lo están y otras que rompió, por lo que no se sabe en verdad cuántas produjo , estimó.

Quien fuera titular de Cultura de Puebla destacó que el artista oaxaqueño estuvo siempre cercano a la universidad, ubicada en San Andrés Cholula, a unos minutos de la capital.

Afirmó que Toledo provocó durante dos años un programa de residencias artísticas entre el Centro de las Artes de San Agustín, Etla, y la propia universidad. Asimismo, contó que tras una convivencia personal y la curiosidad del artista por saber el estado de la biblioteca de la Udlap, donó 294 títulos de arte, en su mayoría catálogos de Europa de las décadas 80 y 90 del siglo anterior.

El maestro Toledo siempre pensó que el corredor cultural natural era Puebla-Oaxaca. Apostó por muchos años a que fuera así. Consideraba que era la cercanía física de las entidades lo que las hacía prácticamente iguales, y que valía la pena acercar a los estados y a sus comunidades de creadores , dijo quien también fue director de los museos Amparo y del Estanquillo, en Puebla y la Ciudad de México, en ese orden.

Toledo ve estará abierta con entrada gratuita hasta el 19 de abril de 2020, de martes a domingo, de las 11 a las 19 horas en Capilla del Arte Udlap (calle 2 Norte número 6, Centro Histórico de Puebla).