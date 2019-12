Fallece el dramaturgo mexicano Juan Tovar

Ciudad de México. La Secretaría de Cultura federal, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), informó del fallecimiento del dramaturgo, narrador, traductor, guionista y docente Juan Tovar (Puebla, 1941), y que será velado hoy (domingo) y mañana lunes en su casa de Tepoztlán, Morelos.

Considerado uno de los autores más destacados de la literatura contemporánea mexicana, su teatro articula un vasto corpus dramatúrgico, el cual integra desde obras históricas, farsas sobre la actualidad política, metáforas sobre el arte y los sueños y comedias amorosas, entre otras temáticas, comentó el también dramaturgo Flavio González Mello, en ocasión de haberle otorgado la Medalla Bellas Artes al maestro Juan Tovar, por más de 40 años de trayectoria, en julio de 2018.

Juan Tovar contribuyó a replantear la dramaturgia mexicana moderna de la década de los setenta y ochenta, como un teatro único y contestatario que revisa la historia de México sin condescendencia.

Tuvo como maestro a figuras como Juan José Arreola, Luisa Josefina Hernández y Emilio Carballido.

Su creatividad enriqueció la escena nacional con obras que mantienen su vigencia como Las adoraciones, Manga de clavo, La madrugada, El destierro, y Horas de gracia.

“Carezco de todo certificado de estudios, pero eso no me hace escritor autodidacta, porque maestros he tenido”, dijo en cierta ocasión el reconocido dramaturgo.

Fue profesor de Teoría Dramática en la Escuela Nacional de Arte Teatral, del INBAL, de Guión Cinematográfico en el Centro de Capacitación Cinematográfica, en la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños, Cuba, y en el Foro de la Rivera.

Como traductor tradujo a autores como Carlos Castañeda, William Butler Yeats, Gerald Manley Hopkins, Jan Kott, Kakuan, Thomas Middleton y William Rowley.

Entre sus distinciones se encuentran el Premio de Novela, Primer Concurso de la Juventud 1970, por La muchacha en el balcón o la presencia del coronel retirado. Premio Alfonso X de Traducción Literaria 1984, por El contrapaso, de Thomas Middleton y William Rowley. Ganador del Ariel en1987 por Crónica de la familia y Premio Nacional de Dramaturgia Juan Ruiz de Alarcón 2007.

Una de sus obras teatrales más reconocidas y vigentes es Las adoraciones. De acuerdo con la investigadora Claudia Gidi, de la Universidad Veracruzana, “para el el creador escénico Ludwik Margules, el texto de Tovar es un texto rebelde que protesta contra la aniquilación de una cultura por otra. Es también una exploración de la raíces de lo que ahora somos, una mirada a un pasado en el que la lucha entre dos visiones radicalmente diferentes dejó una huella ardiente en nosotros y dio como resultado más que una mezcla una contradicción viva. En él se explora la condición del héroe que, ubicado en el choque de dos mundos, tiene que decidir, y cualquier decisión que tome lo condena. Pero su sentido más actual reside en que al hundir sus raíces en el pasado se proyecta hacia un ámbito más vasto hasta adquirir una dimensión simbólica de la inestable condición humana, de la fragilidad del destino de los hombres y la falta de respuesta de los dioses.