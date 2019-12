Recomendaciones para el fin de semana en Cineteca Nacional

Familia sumergida (Argentina-Brasil-Alemania-Noruega, 2018, 91 min.)

Buenos Aires, Argentina. El mundo de Marcela se vuelve extraño y frágil luego de la muerte de su hermana Rina. Se siente perdida en su propia casa y las conexiones con su entorno cercano familiar están dislocadas. Cuando Nacho, un joven amigo de la hija, llega a aquel lugar, juntos comparten conversaciones y paseos que los acercan a una forma de amor. La ópera prima de la también actriz argentina María Alché encuentra una secreta armonía entre lo aparentemente irreconciliable: lo cotidiano y lo fantasmagórico.

Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=HKrSr9fBg9g

Padre (Estados Unidos-Italia, 2016, 90 min.)

Giula, una mujer que ha perdido recientemente a su padre, el gran compositor Giulio Fontana, se encuentra en un proceso de luto; sin embargo, será a través de la música que de algún modo él se comunique con ella y la ayude a superar su dolor a partir de un estimulante viaje a lo desconocido. El sexto largometraje de la actriz y directora italiana Giada Colagrande es un inmersivo ejercicio que combina música y videoarte para contar una historia inspirada en sus propias experiencias tras la muerte de su padre.

Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=aKM2fz-CL14

El silencio es bienvenido (México, 2017, 95 min.)

En medio de una crisis familiar, la adolescente Amanda, sus padres y su hermana emprenden un viaje de vacaciones, sin embargo, la joven irá atestiguando el desmoronamiento de su familia mientras experimenta su propia desconexión. En su opera prima, la directora mexicana Gabriela García Rivas reflexiona en torno a las dificultades de la vida familiar en el contexto de un México actual sumido en una crisis social marcada por la violencia.

Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=K1VUCwTGRmw

La revolución y los artistas (México, 2016, 100 min.)

El romance entre el Dr. Atl y Nahui Olin se desarrolla mientras José Vasconcelos funda la Secretaría de Educación Pública y convoca a los eruditos del país a la formación de un gran programa cultural para el México de los años 20. El más reciente largometraje de Gabriel Retes recrea una época en la cual varios de los intelectuales se involucran y se enamoran dentro del ambiente político del país, mientras los derechos de los homosexuales y el voto para las mujeres comienzan a ser aceptados.

Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=TtB8p8K4Ev8

Esto es lo que te espera en Cineteca Nacional para el último fin de semana del año



Parásitos (Gisaengchung, Bong Joon-ho, Corea del Sur, 2019, 132 min.)

La pobre familia de Ki-taek está en el paro y se interesa mucho por el tren de vida de la riquísima familia Park. Un día, su hijo logra que le recomienden para dar clases particulares de inglés en casa de los Park. Es el comienzo de un engranaje incontrolable, del cual ni unos ni otros saldrán realmente indemnes. Siendo la primera ganadora coreana de la Palma de Oro en el festival de Cannes de 2019 y convertida en un fenómeno de la crítica, Parásitos reflexiona sobre las desigualdades generadas por el capitalismo salvaje de la actualidad.

Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=RPCINaD2cnQ

El corazón (Hjärtat, Fanni Metelius, Suecia, 2018, 100 min.)

Después de un periodo de noviazgo, fiestas y sexo, un joven productor musical y una fotógrafa deciden vivir juntos. Para el mundo exterior, esta pareja moderna presenta una imagen ideal, sin embargo, en la intimidad las cosas comienzan a ir mal entre las sábanas. Protagonizada y dirigida por Fanni Metelius, The Heart aborda el mundo de las relaciones amorosas en la multicultural Suecia de hoy, donde las nuevas generaciones de adultos jóvenes se enfrentan a las vicisitudes de la sexualidad y las grandes expectativas de las relaciones afectivas.

Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=EYB7n1deCcc

¿Te has preguntado quién disparó? (Did You Wonder Who Fired the Gun?, Travis Wilkerson, Estados Unidos, 2017, 90 min.

El director Travis Wilkerson dedicó varios años a investigar el asesinato del afroamericano Bill Spann en un pueblo de Alabama en 1946. Sin embargo, este crimen se ha convertido en una leyenda oculta para la familia del realizador. A partir de entrevistas, cartas y archivo fílmico de sus allegados, y visitando el lugar del asesinato y zonas aledañas, en este trabajo Wilkerson revisa su historia familiar mientras ofrece una contrahistoria del racismo en Estados Unidos.

Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=S71TroEhJnw

El ángel exterminador (México, 1962, 93 min.)

Al finalizar una cena en la mansión de los Nóbile, un grupo de refinados burgueses pasan a un salón del que inexplicablemente nadie puede salir. Esta claustrofobia hace que poco a poco se vayan borrando las buenas costumbres y la cordialidad y vaya apareciendo el lado más salvaje de las personas. Una de las obras más emblemáticas de Luis Buñuel, El ángel exterminador mezcla el absurdo, el drama, el surrealismo y el humor negro en una feroz sátira proclive a múltiples interpretaciones (la mayor parte de ellas totalmente gratuitas) derivadas de la provocación intelectual de su autor. La extrañeza de ser cómo la racionalidad del engranaje burgués se rompe en pedazos es la base de esta película que será proyectada en 35 milímetros.

Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=ZPTPa4V4lH4