El FCE culmina año con balance ‘‘positivo’’: Paco Ignacio Taibo II

Ciudad de México. El balance del Fondo de Cultura Económica (FCE) para este año ‘‘es positivo en términos generales”, de acuerdo con su director, Paco Ignacio Taibo II, quien en entrevista con La Jornada habla de los planes de la editorial del Estado mexicano en 2020, su percepción de los resultados de la pasada Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil (Filij), que no estuvo exenta de polémica, y la última actividad programada para estos días prenavideños: el tendido de libros que se efectuará del 20 al 22 de diciembre en el Complejo Cultural Los Pinoscon una oferta de 13 mil ejemplares de 2 mil 500 títulos provenientesde las bodegas del FCE y de lared de librerías Educal.

‘‘La industria editorial va a salir este año con una reflexión negativa en términos económicos; hay una disminución del volumen, del movimiento económico, pero la cifra no la sé porque la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana es incapaz de producir esa cifra en general. Pero cuando hablas con algunos de los directores de las editoriales, casi todos, con excepciones, están diciendo que las ventas bajaron, no de manera trágica pero sí de manera real. Nosotros, no. Nosotros seguimos subiendo las ventas.”

Un libro en bodega vale cero

En este año, ‘‘contra lo que se dijo, vendimos más que en el año más exitoso del Fondo, que fue 2012. Vendimos más en dinero. ¡Sorpresa! Yo creo que estamos como 4 por ciento arriba de la cifra; necesito las sumas de ese tendido en Los Pinos para acabar de saberlo, pero por ahí anda’’, estima Taibo II.

‘‘La gran sorpresa es que sabíamos que competir en dinero bajando los precios no iba a ser un cambio brutal, dije: ‘me doy de santos si quedamos tablas’, pero vendimos más que en 2012, y 50.8 por ciento más en volúmenes que en 2018, es decir, si vendiste el año pasado 100, este año vendiste 150. No tenía la campana de Dolores en la oficina o me habría puesto a campanear.”

La vinculación FCE, Educal, Dirección General de Publicaciones, también permitió un trabajo más profundo, ‘‘relaciones muy hacia abajo con las comunidades de San Jacinto, con los compañeros de la Sierra de Puebla, con los compañeros de las comunidades yaquis en Sonora, lugares donde hubo niños que su primer libro llegó ahí”.

Otro factor del ‘‘éxito” fue el ‘‘plan de choque: estuvimos en cuanta feria nos invitaron, algunas donde no nos habían convocado, y eso significa que de veras ahora sí tenemos país en las manos. Cuando dices estuve en la feria de Tacámbaro, cuando te dicen estuvimos con notable éxito en Hermosillo, Tijuana, Mexicali, un buen éxito Xalapa, entonces el país se hace grande y vas ligando participación en ferias, movimiento de autores, nuevos libros que estás editando.

‘‘La otra gran sorpresa positiva fue el éxito de las escuelas de los niños pobres de la zona conurbada; 70 mil niños de las escuelas y secundarias recibieron el Librobús con fiestas y fenómenos apasionantes, se preparaba cada escuela la llegada del Librobús, desde un mes antes los niños hacían el cochinito, iban juntando peso a peso para poder comprar un libro.”

Otro programa es el tendido de libros que se realizó en Manzanillo, Querétaro, Puebla, Chihuahua. En este último estado se vendieron 4 mil libros en cuatro horas. ‘‘¿Cuál es la política? Pues que mientras tengamos libros que ofrecer, que puedan interesar, ir a varios lugares de provincia donde hay posibilidad de encontrarnos con núcleos fuertes de lectores. El año que viene haremos otros ocho tendidos”.

El tendido más cercano en tiempo y espacio es el de este viernes, sábado y domingo en Los Pinos. ‘‘No habíamos hecho tendidos en la Ciudad de México. Rascamos las bodegas para ver lo que podía haber interesante a bajos precios. Nunca hemos usado Los Pinos como base, no sé si va a funcionar o cómo funcione, es un experimento. Decidimos que sea muy grande y que sea en el valle de México y vamos bien”.