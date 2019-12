“México tardó tres siglos en ser conquistado” / 'La Semanal'

El historiador y ensayista Enrique Semo (Bulgaria, 1930) acaba de publicar una obra de investigación, titulada 'La Conquista'.

Escrita durante más de tres años, La Conquista. Catástrofe de los pueblos originarios i y ii (unam-Facultad de Economía, Siglo xxi), aborda el episodio de la conquista de México desde la visión de distintos actores sociales. Es una respuesta a los estudios realizados, entre otros, por Walter Prescott y José Luis Martínez, que sólo alcanzaron abordar la personalidad del conquistador español. El historiador Enrique Semo comenta –en una sala de juntas de la editorial Siglo xxi– que no es partidario de las biografías para sustituir a la historia, porque considera que los grandes hombres influyen en el acontecer histórico, pero a su vez son influidos por una cantidad de circunstancias que determinan sus acciones:

–Mi obra no trata del protagonismo de Hernán Cortés contra Cuauhtémoc –dice Semo–, sino del papel del pueblo en la historia de los chichimecas, aztecas, tlaxcaltecas, etcétera. Entonces, me baso en las circunstancias en que siguió todo aquello. A veces el hombre, más que un director musical, es un miembro de la orquesta. En el primer volumen de mi obra represento a cuatro actores de la Conquista: los pueblos originarios de América; los españoles (o conquistadores); los europeos –porque en Europa se estaba dando un gran auge del cambio del capitalismo–, y los africanos que llegaron a la Nueva España en gran cantidad como esclavos. Pongo cada quien en su lugar en ese escenario del Nuevo Mundo. La conquista es un episodio muy importante en la formación de la nación mexicana, porque en ella se encuentran los indígenas que en su momento no tenían conciencia de ser americanos, eran miembros de determinada tribu. Los pueblos europeos del siglo xvi sí tenían esa conciencia más amplia en la formación de su propia nación, como los españoles.

–¿Por qué considera que fue una catástrofe la conquista?

–Porque antes de la llegada de los españoles había en el centro de México, en el Anáhuac, alrededor de ocho millones de indígenas y en 1605 había solamente un millón doscientos mil. Habían desaparecido casi siete millones a resulta de las guerras y el trabajo excesivo. Los españoles querían hacerse ricos en América lo más pronto posible. Así que explotaban a los indígenas haciendo que muchos murieran. La primera relación entre conquistador y conquistado fue la esclavitud durante largo tiempo. Eso ayudó a la mortandad y, luego,

a la liquidación de sus culturas.

–¿A qué se debe que la conquista no se realizó de manera completa?

–En la conquista de México siempre se cuenta sobre la maravilla del imperio azteca y del ingreso de quinientos españoles dirigidos por un jefe sobrehumano, al que llamaban Hernán Cortés, para conquistar la tierra de millones de indígenas, como de milagro. La imagen es completamente errónea. El episodio de la conquista en el centro de México ocurrió durante los primeros seis años desde la llegada de los españoles, pero en las tierras del sur, sureste (mayas y mixes) y del norte, duraban décadas para ser conquistadas. Por ejemplo, cuando se logra la independencia en México, muchos pueblos indígenas no han sido conquistados. Son totalmente libres y su relación con los españoles es de una guerra de baja intensidad que dura siglos. Hoy luchamos, mañana conversamos, luego nos casamos, pero después volvemos a pelear. México tardó tres siglos en ser conquistado.

–En la colonia surge una nueva sociedad en la cual la mayoría de los españoles pertenece a la clase dominantes y los amerindios son los explotados. ¿Cómo llegó a entender esta idea para desarrollarla en su estudio?

–Observé que los españoles eran muy pocos. En la mitad del siglo xvi había siete mil españoles en México. Un español por cada quinientos indígenas. Pero los indígenas, a excepción de una capa aliada a los españoles, fueron sometidos a trabajos forzados. La mayoría de los trabajadores de hoy desciende de las condiciones en que vivieron los indígenas. Los de arriba eran un puñado de españoles que se enriquecían rápidamente y tenían una vida completamente diferente a los de abajo. Así nace el racismo colonial. Los blancos europeos son mejores, más inteligentes, disciplinados, incluso físicamente más capaces. Los morenos, lo negros o los amarillos son una raza inferior. Están hechos para la explotación y así son contratados. Todavía tenemos residuos importantes en la vida nacional. No es lo mismo ser moreno que ser blanco, tener un nombre extranjero, aunque sea de la quinta generación. Eso todavía perdura desde la colonia. No debemos desestimar las grandes epidemias que trajeron los españoles. Los indígenas no tenían inmunidad y no se hizo nada para salvarlos de esa catástrofe. Entonces fue terrible la unión de explotación, de epidemias y de guerras. Todo eso en conjunto ha hecho que la conquista fuera una catástrofe para los pueblos originarios.

–¿De qué modo compara los modos de producción de Mesoamérica y la civilización europea?

–Coloco a la conquista de México en el centro del mundo. Fue un fenómeno que influyó mucho en Europa e inevitablemente los pueblos originarios de América fueron los perdedores. Europa se enriqueció con todo el oro y la plata que faltaba en su continente en aquel período. El nuevo comercio y las nuevas invenciones demandaban mucha moneda. La explotación del oro y la plata cambió Europa.

–¿Cuál fue el papel del indígena en el sistema del gobierno español?

–Los indígenas fueron divididos en dos. La clase de arriba pertenecía a los herederos de los nobles, a quienes desplazaron y se colocaron en su lugar como intermediarios entre los conquistadores y los indígenas. Esa gente colaboró más con los españoles, sin duda, en todo, y aprendieron a vivir como ellos. La otra clase de abajo era la inmensa mayoría de los indígenas, condenada a trabajos forzados.

–¿Cómo fue el sistema tributario antes y después de la colonia española?

–El tributo estaba constituido en el centro de México, pero no en el norte. En el sur era menos obligatorio para los indígenas. Con el imperio español el tributo recibido por los españoles fue cambiado por dinero. Entonces las exigencias sobre los indígenas fueron en ese sentido tremendas, hasta el punto de acortar sus vidas.