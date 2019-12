Muestra en el MAM explora la historia del arte del siglo XX desde el sicoanálisis

Ciudad de México. La relación del sicoanálisis con el arte y cómo sus herramientas teóricas son útiles para leerlo es el punto de partida de la exposición De aviesa intención: sicoanálisis e identidades en el arte mexicano, que se inauguró ayer en el Museo de Arte Moderno (MAM), en homenaje a la historiadora y catedrática universitaria Teresa del Conde, colaboradora de La Jornada.

“Esta exposición se nos ocurrió en gran medida porque había que leer una vez más el acervo del MAM, pero también porque somos y seremos siempre ex alumnos de Teresa del Conde. Nos preguntamos cómo mostrar una vez más los tesoros del recinto y a la vez rendirle un homenaje que no fuera sólo pleitesía a quien fue nuestra maestra, sino a una crítica muy importante –si no es que la más importante– del siglo XX.

Se nos ocurrió una exposición que desplegara visualmente, con ejemplos plásticos extraordinarios, un argumento que leímos y escuchamos de Teresa del Conde más de una vez , señaló Carlos Molina, curador en jefe del museo y cocurador de esta muestra al lado de Carlos Segoviano.

El argumento que dio origen a esta exhibición, que reúne 99 obras de arte además de documentos provenientes del archivo personal de la historiadora, es que las herramientas teóricas del sicoanálisis son útiles para leer cuadros y que de ahí una sociedad puede generar un entendimiento más complejo sobre sí misma. Frente a esa posibilidad nos preguntamos qué pasaría si lo intentamos y cuál sería el resultado, qué es lo que dice la historia del arte del siglo XX revisada desde el sicoanálisis. Este es el resultado .

La exposición, que permanecerá hasta el 24 de mayo de 2020, se divide en tres grandes núcleos, nominados a partir de términos del sicoanálisis: Negación, Libidinal y Fantasmata. En cada uno se colocaron las obras de arte formando temas, así es posible ver pinturas que se relacionan con la identidad de los mexicanos, el nacimiento del país, la forma en la que se presentaban conceptos como la patria, pero también aquello que fascina por su capacidad de despertar el temor, la sexualidad (que en los cuadros a veces es explícita y otras abstracta), la forma en la que se pierde la intimidad, el ser observado, la forma en que nos relacionamos con la muerte pero aquí con obras que se alejan de la interpretación caricaturizada: no hay calaveritas, sino esqueletos.