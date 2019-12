Próximo lunes FAC reanudará protesta en Bellas Artes por pintura de Zapata

El próximo lunes las organizaciones que conforman el Frente Auténtico del Campo (FAC) reanudarán la protesta en el Palacio de Bellas Artes en repudio a la pintura La Revolución, en la que se expone a Emiliano Zapata desnudo, en tacones y con un sombrero rosa.

En conferencia de prensa los líderes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), Alvaro López Ríos; de la Central Independiente de Obreros y Campesinos (Cioac), Federico Ovalle Vaquera, de la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (Coduc); Marco Ortiz, del Movimiento Social por la Tierra (MST); y Francisco Chew, insistieron que la referida pintura del autor Fabián Cháirez “denigra” la imagen del general Zapata, por lo que debe ser retirada de la exposición.

Sostuvieron que el martes pasado, integrantes de la diversidad sexual fueron a “provocarlos”, cuando realizaban una manifestación pacífica en contra de la obra.

Descartaron que de su parte haya algún tipo de animadversión u homofobia hacia los integrantes de la comunidad LGBTTI.

“No es como pretende señalarse, como que fuimos a hacer un acto violento. No es así. No estamos contra la cultura ni la libertad de expresión, pero no compartimos que se denigre la imagen de uno de los iconos al que los campesinos le tenemos lealtad. Se ha distorsionado la naturaleza de nuestra protesta”, sostuvo Ovalle Vaquera.

López Ríos indicó que “estamos frente un gobierno que quiere destruir en la memoria un icono como es Zapata” y criticó a los integrantes de la comunidad LGBTTI con los que hubo un alternado el martes pasado, pues sostuvo que fue es un “movimiento intolerante que exige derechos y respeto, pero no da eso”.

Añadió que los dirigentes del FAC están abiertos a reunirse con defensores del cuadro.

“Nos han planteado reunirnos con el autor, y sí no hay problema, también nos podemos reunir con movimiento de la diversidad sexual, no hay problema”.

Los líderes campesinos analizarán las acciones que desplegarán la próxima semana.

“Nos reuniremos para ver la ruta, y el lunes reanudar esta protesta pacífica. El movimiento campesino está indignado por esta exposición avalada por el gobierno de la República”.

Insistieron en que “si no cambian las circunstancias, desde el lunes reiniciaremos la protesta”.