Inauguran exposición ‘Creación en Movimiento’ en Museo Cuatro Caminos

Ciudad de México. Un lienzo de gran formato, donde un jardín y un paisaje son fusionados a través de más de 10 tonalidades, introduce a la exposición Creación en movimiento. Generación 2018/2019 segundo periodo, inaugurada este jueves en el Foto Museo Cuatro Caminos.

La muestra reúne 53 piezas, entre arquitectura, nuevas tecnologías, pintura, grabado, escultura y artes aplicadas, elaboradas por becarios del programa Jóvenes creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca).

“La iniciativa cultural tiene como finalidad coronar el esfuerzo de 53 artistas comprometidos con el arte y la cultura. Aunque únicamente se presenta la mejor pieza de su repertorio”, explicó la museógrafa Jeannette Betancourt.

“Los tutores de los jóvenes —añadió— son quienes se encargan de la curaduría; éstos acompañan al artista en el proceso de realización de su proyecto. Por lo que sólo me encargué de la museografía: de ordenar la muestra en este recinto.”

Entre las obras destacan Al Sur, pintura elaborada por Leonora Serra, la cual se centra en la relación entre paisaje y jardín; la serie de fotografías Una nueva partícula, de Margot Kalach, imágenes creadas a partir de abstracciones de luz; acrílicos sobre tela (intitulados), proyecto que consta de dos ejes: las filias y las fobias.

Así como Letra/capital, dibujo de Daniel Aguilar, que explora la relación formal y conceptual de las letras como manifestación gráfica, y los acrílicos Greetings from Chicagoacán, museografía portátil de Leticia Pardo, que documenta los códigos estéticos, arquitectónicos y sociales del área comercial Little Village, uno de los barrios principales donde se ha establecido la diáspora mexicana en Chicago desde hace unas décadas.

“Los temas son muy variados: paisaje, migración, sexo, preocupación por el sistema capitalista, así como por su impacto, las fronteras, la luz, la sonoridad y los valores familiares”, acotó Betancourt, quien recalcó que una de las piezas más transgresoras (quizá por el interés temático) es la de Gretta Prunetta, Sin título, que aborda la filia por las personas que han perdido alguna parte de su cuerpo.”

Por su parte, el coordinador de exposiciones del programa Jóvenes creadores, Daniel Limón, informó que además del montaje, habrá actividades complementarias como el taller interdisciplinario Del video a la performatividad, a cargo de Alain Kerriou; un recital de música de cámara, de Mariana Silva Sánchez; la presentación artística-teatral Yo tengo un superpoder, de Sol Sánchez, y la presentación dancística Eco’s… volar diez mil, de Patricia Rivera.

“El programa Jóvenes creadores tiene una riqueza invaluable; el país debe estar muy orgulloso de esta nueva generación de artistas que preside la exhibición”, concluyó la museógrafa Jeannette Bentancour.

Con entrada gratuita, la exposición Creación en movimiento. Generación 2018/2019 segundo periodo se aloja en el Foto Museo Cuatro Caminos (Av. Ingenieros Militares 77, colonia Lomas de Sotelo, Naucalpan de Juárez, Estado de México. Concluye el 19 de enero de 2020.