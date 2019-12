Presidente critica agresión de campesinos por cuadro gay sobre Zapata

Jueves 12 de diciembre de 2019. El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) condenó las agresiones de organizaciones campesinas en contra de promotores de la diversidad sexual suscitadas el martes en el Palacio de Bellas Artes por la exhibición de un cuadro que representa a Zapata desnudo y con zapatillas. Tras descartar que los agresores actuaran en nombre de la familia Zapata, instruyó a la Secretaría de Cultura federal buscar la conciliación entre el artista y los parientes del Caudillo del Sur.

Protestan por cuadro de Zapata en Bellas Artes





Ciudad de México. Cuatro organizaciones campesinas irrumpieron este medio día en el Palacio de Bellas Artes para protestar por el cuadro de Fabián Cháirez, en el que se observa a Emiliano Zapata desnudo, montado sobre un caballo, con zapatillas y sombrero rosa.

López Obrador destacó la necesidad de buscar el acuerdo pero ‘‘los artistas tienen toda la libertad y no puede haber censura; es un asunto especial. Y lo reprobable es que estas diferencias se quieran resolver con el uso de la fuerza”.

Durante su conferencia de prensa reprobó los crímenes y agresiones de odio, porque se debe ser no solamente tolerantes, sino también respetuosos de las manifestaciones de diversidad sexual. ‘‘No estuve de acuerdo con lo que pasó de que se agredió a integrantes de las organizaciones que defienden la libertad, creo que no es ese el camino”.

–¿Al Presidente le incomoda esta representación de Zapata como integrante de la diversidad sexual?

–No, pero no soy miembro de la familia Zapata. Soy amante de la libertad. Yo, si no fuese Presidente, podría estar exclamando, coreando en las calles: Prohibido prohibir. Como Presidente tengo que buscar la conciliación y lograr que no se afecten las libertades, pero que al mismo tiempo se escuche a todos y haya diálogo. Lo que no puede haber es violencia.

–¿Conoce usted la pintura?

–No, no la he visto, pero la voy a ver.

Insistió en que la titular de la Secretaría de Cultura, Alejandra Frausto, buscará a ambas partes para recoger sus posturas, tanto de quienes organizaron la muestra, como al pintor Fabián Cháirez y a la familia Zapata, pues alguien tiene que ayudar, sostuvo López Obrador.

El cuadro de Cháirez, burla al personaje: líder campesino

Las organizaciones campesinas calificaron de ‘‘error” la inclusión de la pintura de Cháirez en la exposición del Museo del Palacio de Bellas Artes. Representantes de la Central de Organizaciones Campesinas y Populares (Cocyp) y la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos José Dolores López Domínguez, expresaron a La Jornada que la obra de Fabián Cháirez ‘‘ofende” a la imagen del caudillo.