“Sobrestimado”, el nivel de declive de vertebrados en el mundo

Madrid. La imagen de que poblaciones de vertebrados de todo tipo están en drástico declive se debe en realidad a una pequeña cantidad de poblaciones atípicas cuyo número sí está cayendo a tasas extremas. El declive catastrófico de los grupos mundiales de animales descrito en varios informes está sobrestimado debido al método estadístico empleado, según un estudio publicado el miércoles.

Una vez que estos valores atípicos se separan de la mezcla, surge una imagen muy diferente y mucho más esperanzadora de la biodiversidad global, aseguran biólogos de la Universidad McGill en un artículo publicado en la revista Nature.

Las poblaciones son grupos de individuos de la misma especie que viven en un área en particular y, por tanto, la disminución del tamaño de ellas precederá a la pérdida de especies. Pero, según los investigadores, todo se reduce a matemáticas, modelado y diferentes enfoques para estimar promedios.

Por lo general, se ha estimado que las poblaciones de vertebrados han disminuido en promedio más de 50 por ciento desde 1970, según los datos históricos de control de vida silvestre.

Sin embargo, dados los métodos matemáticos anteriores utilizados para modelar las poblaciones de vertebrados, esta estimación podría surgir de dos escenarios muy diferentes: disminuciones sistemáticas generalizadas o algunas disminuciones extremas , explica en un comunicado Brian Leung, ecólogo de McGill, Cátedra Unesco de Diálogos para la Sostenibilidad, y el autor principal del estudio.

