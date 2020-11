Alerta por iceberg que se dirige a isla de la Antártida

Londres. Un iceberg aproximadamente cuatro veces el tamaño de la Ciudad de México avanza por el océano Antártico a la isla Georgia Sur, despertando temores de que pondrá en peligro la fauna y flora local.

La Agencia de Estudios Antárticos de Gran Bretaña expresó su temor el miércoles de que el iceberg chocará con la costa de la isla, impidiéndole el paso a animales que buscan presas para alimentarse y que se reproducen en esa superficie.

Un ecologista que trabaja para esa agencia, Geraint Tarling, explicó que esta es la época del año en que las focas y los pingüinos cuidan allí a sus crías. Para esos animales, es crucial la distancia que tienen que recorrer para encontrar sustento.

“Si tienen que desviarse mucho, no llegarán a tiempo para alimentar a sus crías, que podrían entonces morirse de hambre”, aseveró el experto.

El iceberg, conocido como A68, ha estado flotando rumbo norte desde que se escindió de la capa de hielo en julio del 2017, informó la agencia científica.

Georgia Sur, en el sur del océano Atlántico, es territorio británico.

A68a iceberg heads towards #SouthGeorgia – The iceberg is the size of the UK county of Somerset and if it becomes grounded near the island it could cause disruption to local wildlife that forage in the ocean: https://t.co/xMDwHVaczS



📷 Copernicus Sentinel 3 Mosaic/Polar View pic.twitter.com/xX5ud1Xj4m