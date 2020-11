EEI cumplió 20 años de estar habitada por humanos de forma ininterrumpida

Los tres transbordadores llevaron equipos, suministros y componentes clave a la estación espacial. El primero, STS-97, se acopló a principios de diciembre de 2000 y llevó el primer par de grandes paneles fotovoltaicos hechos en Estados Unidos, lo que incrementó cinco veces la capacidad de potencia de las células.

“We helped give the station good bones.”



As we celebrate the #SpaceStation20th anniversary, a look at how @NASA_Marshall worked with U.S. & international partners to build the @Space_Station's integrated truss and many of its largest structures: https://t.co/UEFYAh9vgm pic.twitter.com/2Ihb5ibzHW