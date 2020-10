La NASA almacena con éxito muestras de asteroide en sonda Osiris-Rex

Washington. La NASA anunció este jueves que su sonda espacial Osiris-Rex logró almacenar en una cápsula hermética piedra y polvo del asteroide Bennu recogidos la semana pasada, después de que un fallo pusiera en riesgo la misión.

"Hemos terminado esta operación con éxito", dijo Rich Burns, el director de ese proyecto de la NASA. Un fallo en el cierre del compartimento de recogida de muestras enviaba fragmentos al espacio, amenazando con echar a perder la misión.

I’ve officially closed the Sample Return Capsule! The sample of Bennu is sealed inside and ready for our voyage back to Earth. The SRC will touch down in the Utah desert on Sep. 24, 2023. Thanks, everyone, for being a part of my journey #ToBennuAndBack pic.twitter.com/z75ITNiGBf