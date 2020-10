Hallan gigantesco arrecife de coral desprendido de Gran Barrera australiana

Jueves 29 de octubre de 2020. Científicos australianos descubrieron un enorme arrecife de coral desprendido en la Gran Barrera de Coral, el primero en ser descubierto en más de 120 años.

Con más de 500 metros de altura, más que el Empire State Building o la Torre Eiffel, el arrecife fue descubierto por expertos a bordo del buque de investigación Falkor del Instituto Oceánico Schmidt, en una exploración de los mares que rodean Australia.

La base del arrecife, en forma de hoja, es de 1.5 kilómetros de ancho, luego se eleva 500 metros a su profundidad más superficial de sólo 40 metros por debajo de la superficie del mar. Este arrecife desprendido recién descubierto se suma a los otros siete altos arrecifes separados de la zona, mapeados desde finales del siglo XIX, incluyendo el de Raine Island, el área de anidación de tortugas marinas verdes más importante del mundo.

Se encontró por primera vez el pasado 20 de octubre, cuando un equipo de científicos, dirigido por Robin Beaman, de la Universidad James Cook, realizaba un mapeo submarino del lecho del norte de la Gran Barrera de Coral.

