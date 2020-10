La mitad de los corales de la Gran Barrera australiana murió en 25 años

Australia. La mitad de los corales de la Gran Barrera, en Australia, pereció en los pasados 25 años, informó este miércoles un estudio científico, el cual advirtió que el calentamiento del planeta está alterando de manera irreversible este ecosistema submarino.

Un estudio, publicado en el diario científico Proceedings, de la Real Sociedad, alertó acerca de la magnitud del deterioro de todo tipo de corales desde mediados de 1990, en este preciado lugar del noreste de Australia, inscrito en 1981 en la lista del patrimonio mundial de la Unesco.

Las especies más grandes de corales, las que por lo regular tienen forma de mesa y las que poseen ramificaciones, son las más afectadas y algunas han desaparecido directamente en la parte más al sur de la Gran Barrera.

Alrededor de 80 y 90 por ciento (de este tipo de corales) ha desaparecido en relación con hace 25 años , explicó Terry Hughes, profesor de la Universidad James Cook y uno de los autores del estudio.

Estos corales proporcionan rincones en los que muchos peces y criaturas se refugian y perderlos modificará todo el ecosistema , advirtió.

A new #CoralCoE study led by @_ADietzel found that the number of small, medium & large #corals has DECREASED BY MORE THAN 50% since 1995! #GBR #reef @ProfTerryHughes @ConnollySeanR @bode_e @jcu @QUT @RSocPublishing #PR: https://t.co/4mAgWoX3pr#Paper: https://t.co/d8wCqZImvH pic.twitter.com/dC2N5CjwCo