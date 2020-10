Cohete ruso se acopla en tiempo récord a la EEI

Almaty. Una nave Soyuz con los cosmonautas rusos Serguéi Ryjikov y Serguéi Kud-Svershkov y la astronauta estadunidense Kathleen Rubins a bordo se ha acoplado este miércoles a la Estación Espacial Internacional (EEI) en un tiempo récord, tan solo 3 horas después del despegue.

El cohete ruso Soyuz MS-17 se "acopló" según lo previsto a las 08h48 GMT a la Estación Espacial, indicó la agencia espacial rusa Roskosmos en un comunicado.

"Se ha establecido un nuevo récord (...) El tiempo total entre el lanzamiento y el acople fue de 3 horas y 3 minutos", agregó.

Welcome back to the @Space_Station! With the capture of their space capsule confirmed at 4:48 am ET, @NASA_Astronauts Kate Rubins and cosmonauts Sergey Ryzhikov and Sergey Kud-Sverchkov have docked with the @Space_Station. pic.twitter.com/AMungFkTTX