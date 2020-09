Prueban que hay agua atrapada en polvo de estrellas

Madrid. La materia entre las estrellas en una galaxia, llamada medio interestelar, consiste no solo en gas, sino también en polvo. Ahora se ha probado que esas partículas de polvo se mezclan con hielo.

En algún momento, las estrellas y los planetas se originaron en un entorno de gas y polvo, porque las partículas de polvo pueden agruparse y fusionarse en cuerpos celestes. También tienen lugar importantes procesos químicos en estas partículas, de las cuales emergen moléculas orgánicas complejas, posiblemente incluso prebióticas.

Sin embargo, para que estos procesos sean posibles, tiene que haber agua. En ambientes cósmicos particularmente fríos, el agua se presenta en forma de hielo. Sin embargo, hasta ahora, la conexión entre el hielo y el polvo en estas regiones del espacio no estaba clara.

Un equipo de investigación de la Universidad Friedrich Schiller de Jena y el Instituto Max Planck de Astronomía ha demostrado ahora que las partículas de polvo y el hielo están mezcladas. Publica resultados en Nature Astronomy.

"Hasta ahora, no sabíamos si el hielo está separado físicamente del polvo o mezclado con restos de polvo individuales", explica el doctor Alexey Potapov de la Universidad de Jena. "Comparamos los espectros de silicatos hechos en laboratorio, hielo de agua y sus mezclas con espectros astronómicos de envolturas protoestelares y discos protoplanetarios. Establecimos que los espectros son congruentes si el polvo de silicato y el hielo de agua se mezclan en estos entornos".

Los astrofísicos pueden obtener información valiosa a partir de estos datos. "Necesitamos comprender las diferentes condiciones físicas en diferentes entornos astronómicos, con el fin de mejorar el modelado de los procesos físico-químicos en el espacio", dice Potapov. Este resultado permitiría a los investigadores estimar mejor la cantidad de material y hacer declaraciones más precisas sobre las temperaturas en diferentes regiones de los medios interestelar y circunestelar.

A través de experimentos y comparaciones, los científicos de la Universidad de Jena también observaron lo que sucede con el agua cuando aumentan las temperaturas y el hielo abandona el cuerpo sólido al que está unido y pasa a la fase gaseosa a unos -93 grados Celsius.

