Huellas de hace 120 mil años develan ruta de humanos al salir de África

La península Arábiga se caracteriza ahora por extensos y áridos desiertos que habrían sido inhóspitos para los primeros humanos y los animales que cazaban.

Sin embargo, las investigaciones de la pasada década mostraron que esa región no siempre fue así. Debido a variaciones climáticas naturales, tuvo unas condiciones mucho más verdes y húmedas en un periodo conocido como el último interglaciar.

La Arabia de esa época era más similar a las llanuras semiáridas de la actual sabana africana.

With the paper on the Alathar footprints and fossils coming out in a few hours, now seems a good time to share a few images of this wonderful site, us getting excited finding things there, and a camel. pic.twitter.com/GQN9G5MzWJ