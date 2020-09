Expertos detectan posible marcador de vida en Venus

Santiago. Un grupo de astrónomos descubrió en las nubes de Venus una extraña molécula creada por microbios, lo que apunta a un indicio de vida, reveló el lunes el Observatorio Europeo Austral (ESO).

Para confirmar el descubrimiento, los expertos utilizaron el observatorio ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) ubicado en el norte de Chile, debido a su mayor sensibilidad.

"Cuando obtuvimos los primeros indicios de fosfina en el espectro de Venus, fue un shock", dijo la líder del equipo, Jane Greaves, de la Universidad de Cardiff, citada en un comunicado.

El grupo cree que su descubrimiento es significativo pero reconoce que confirmar la presencia de "vida" necesita de mucho más trabajo.

"Probablemente, cualquier organismo de Venus sería muy diferente a sus primos de la Tierra, pero también podrían ser la fuente de la fosfina detectada en la atmósfera", detalló el comunicado sobre el artículo publicado en la revista Nature Astronomy.

2/5 On Earth, this gas is only made industrially or by microbes that thrive in oxygen-free environments. #VenusNews



Credit: @ESO /M. Kornmesser/L. Calçada pic.twitter.com/IFZA0GL4Zr