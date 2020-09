El factor humano puede explicar casi todas las extinciones de mamíferos

Madrid. El impacto humano puede explicar el noventa y seis por ciento de todas las extinciones de especies de mamíferos de los últimos cien mil años, según un nuevo estudio publicado en Science Advances.

Durante los últimos 126 mil años ha habido un aumento de mil 600 veces en las tasas de extinción de mamíferos, en comparación con los niveles naturales de extinción. Según el nuevo estudio, este aumento se debe casi exclusivamente al impacto humano.

El estudio muestra además que incluso los humanos prehistóricos ya tuvieron un impacto destructivo significativo en la biodiversidad, uno que fue incluso más destructivo que los cambios climáticos más grandes de la historia reciente de la Tierra, como la última edad de hielo.

"No encontramos esencialmente ninguna evidencia de extinciones provocadas por el clima durante los últimos 126 mil años. En cambio, encontramos que el impacto humano explica el 96% de todas las extinciones de mamíferos durante ese tiempo", afirma Daniele Silvestro, uno de los investigadores.

Esto contradice las opiniones de algunos estudiosos, que creen que los fuertes cambios climáticos fueron la principal fuerza impulsora detrás de la mayoría de las extinciones de mamíferos prehistóricos.

Por el contrario, los nuevos hallazgos sugieren que en el pasado las especies de mamíferos eran resistentes, incluso a las fluctuaciones extremas del clima.

"Sin embargo, el cambio climático actual, junto con los hábitats fragmentados, la caza furtiva y otras amenazas relacionadas con los seres humanos, representan un gran riesgo para muchas especies", dice Daniele Silvestro.

