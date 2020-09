Manuscritos de Mawangdu, el atlas anatómico más antiguo del mundo

Madrid. Los manuscritos médicos de Mawangdui, hallados en una tumba china a principios de la década de 1970, han sido interpretados como la descripción anatómica más antigua que se conserva del cuerpo humano.

Un estudio publicado en The Anatomical Record por Vivien Shaw e Isabelle Winder de la Universidad de Bangor, y Rui Diogo de la Universidad de Howard, desafía así la tradicional visión de que la anatomia tiene sus raíces en la Grecia clásica.

Descubiertos cerca de Changsha, en el centro sur de China, los manuscritos se colocaron en una tumba hace unos 2 mil 200 años en el año 168 a. C. Esta nueva interpretación de los textos los convertiría en el atlas anatómico superviviente más antiguo del mundo.

Vivien Shaw, profesora de anatomía en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Bangor, ha estudiado la anatomía que se encuentra en los antiguos textos médicos chinos durante más de siete años.

Ella explica en un comunicado: "Tenemos que abordar estos textos desde una perspectiva diferente a nuestra visión médica occidental actual de los sistemas separados de arterias, venas y nervios del cuerpo. Los autores no tenían esta comprensión, en cambio, miraban el cuerpo desde el punto de vista de la Medicina tradicional China, que se basa en el concepto filosófico de los opuestos complementarios del yin y el yang, familiar para aquellos en occidente que siguen el espiritualismo oriental".

DISCOVERY OF THE OLDEST ANATOMICAL TEXT EVER, AND IN CHINA, NOT EUROPE/MIDDLE EAST AS OUR WESTERN BIASES/PREJUDICES MADES US THINK FOR SO LONG: our paper, published today in the Anatomical Record, is getting viral around the globe:https://t.co/yQ4cqJcGR4