Detectan microfibras de mezclilla en aguas del Ártico

Madrid. Investigadores canadienses han detectado microfibras de tela vaquera azul desprendidas del lavado no solo en aguas residuales, sino también en lagos y sedimentos marinos remotos del Ártico.

Durante los últimos 100 años, la popularidad de los vaqueros ha crecido enormemente, y muchas personas usan este tipo de ropa casi todos los días. Los estudios han demostrado que lavar la mezclilla y otras telas libera microfibras (partículas diminutas y alargadas) en las aguas residuales.

Aunque la mayoría de las microfibras son eliminadas por las plantas de tratamiento de aguas residuales, algunas aún pueden llegar al medio ambiente a través de la descarga de aguas residuales, también conocidas como efluentes. El denim o tela vaquera azul, está compuesta de fibras de celulosa de algodón natural, procesadas con tinte índigo sintético y otros aditivos químicos para mejorar el rendimiento y la durabilidad.

Las investigadoras de la Universidad de Toronto Miriam Diamond, Samantha Athey y sus colegas se preguntaron si los jeans azules eran una fuente importante de microfibras de celulosa antropogénicas para el medio acuático. Publican resultados en 'Environmental Science & Technology Letters'.

Utilizaron una combinación de microscopía y espectroscopía Raman para identificar y contar microfibras de mezclilla índigo en varias muestras de agua recolectadas en Canadá. Esta tela representó el 23, 12 y 20% de todas las microfibras en sedimentos de los Grandes Lagos, lagos suburbanos poco profundos cerca de Toronto y el Archipiélago Ártico canadiense, respectivamente.

A pesar de una gran abundancia de microfibras de mezclilla en los sedimentos del Gran Lago, el equipo detectó solo una microfibra de mezclilla en el tracto digestivo de un tipo de pez llamado eperlano arco iris.

A partir de los niveles de microfibras que se encuentran en el efluente de aguas residuales, los investigadores estimaron que las plantas de tratamiento de aguas residuales del estudio descargaban alrededor de mil millones de microfibras de mezclilla índigo por día.

En experimentos de lavado, los investigadores encontraron que un solo par de jeans usados podría liberar alrededor de 50.000 microfibras por ciclo de lavado. Aunque el equipo no conoce los efectos que las microfibras tienen en la vida acuática, si los hay, una forma práctica de reducir la contaminación de las microfibras de mezclilla sería que los consumidores laven sus vaqueros con menos frecuencia, dicen.

Además, la búsqueda de microfibras de jeans azules en el Ártico es un potente indicador del impacto de los humanos en el medio ambiente, añaden los investigadores.

