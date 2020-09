Descubren agujero negro inédito gracias a las ondas gravitacionales

París. Demoró 7 mil millones de años luz en revelarse a la ciencia: un agujero negro masivo de un nuevo tipo, fruto de la fusión de dos agujeros negros, fue observado directamente por primera vez gracias a las ondas gravitacionales, anunciaron este miércoles dos estudios.

Este hallazgo constituye la primera prueba directa de la existencia de agujeros negros de masa intermedia (entre 100 y 100 mil veces más masivos que el Sol) y podría explicar uno de los enigmas de la cosmología, esto es, la formación de estos objetos supermasivos presentes en varias galaxias, incluida la Vía Láctea.

"¡Es una puerta que se abre sobre un nuevo paisaje cósmico!", se felicitó en rueda de prensa Stavros Katsanevas, director de Virgo, uno de los dos detectores de ondas gravitacionales que captó las señales de este nuevo agujero negro.

El misterioso objeto llamado "GW190521" y descrito en el Physical Review Letters y el Astrophysical Journal Letters por un equipo internacional de más de mil 500 científicos, es probablemente resultado de la fusión de dos agujeros negros. Tiene una masa 142 veces superior a la del Sol y es el agujero negro más masivo jamás detectado por las ondas gravitacionales.

Predecidas por Albert Einstein en 1915 en su teoría de la relatividad general y observadas directamente un siglo más tarde, las ondas gravitacionales son deformaciones ínfimas del espacio-tiempo, parecidas a las ondulaciones del agua en la superficie de un estanque. Nacen bajo el efecto de fenómenos cósmicos violentos, como la fusión de dos agujeros negros que emite una cantidad de energía fenomenal.

La onda gravitacional de GW190521 tardó 7 mil millones de años en ser observable desde la Tierra y es el agujero negro más distante y por tanto más antiguo jamás descubierto.

La señal fue registrada en mayo de 2019 por los instrumentos estadunidense Ligo y europeo Virgo, que atraparon así "su mayor presa" de sus recientes "cacerías".

