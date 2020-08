Crean mapa del sistema inmune del mosquito para combatir la malaria

Londres. Científicos crearon el primer mapa completo del sistema inmune de los mosquitos y encontraron un nuevo tipo de célula que podría desempeñar un papel en la manera en que el insecto es capaz de luchar contra la malaria.

Los hallazgos, publicados en la revista Science, podrían ayudar a los científicos a descubrir nuevas formas de evitar que los mosquitos propaguen el parásito del paludismo a las personas y a romper la cadena de transmisión, dijeron los investigadores.

La malaria afecta a más de 200 millones de personas en todo el mundo y se estima que en 2018 murieron 405 mil personas, la mayoría de ellas bebés y niños menores de cinco años. El paludismo es causado por los parásitos plasmodium, que se propagan en las picaduras de los mosquitos Anopheles hembra.

"Descubrimos un nuevo tipo de célula, raro pero importante, al que llamamos megacito, que podría estar involucrado en la preparación inmunológica y que parece activar más respuestas inmunes al parásito plasmodium", dijo Oliver Billker, un experto en infecciones moleculares de la universidad sueca de Umeå, uno de los directores del trabajo.

