La Antártida tiene casi 20% más colonias de pingüinos emperador de lo que se pensaba

Madrid. Un nuevo estudio que utiliza tecnología de mapeo por satélite revela que hay casi 20 por ciento más de colonias de pingüinos emperador en la Antártida de lo que se pensaba. Estos resultados proporcionan un punto de referencia importante para observar el impacto del cambio ambiental en la población de esta ave icónica.

Publicado en la revista Remote Sensing in Ecology and Conservation, los autores del estudio describen cómo usaron imágenes de la misión satelital Copernicus Sentinel-2 de la Comisión Europea para localizar las aves. Encontraron 11 nuevas colonias, tres de las cuales fueron identificadas antes, pero nunca confirmadas. Eso lleva el censo global a 61 colonias en todo el continente.

Los pingüinos emperador necesitan hielo marino para reproducirse y se encuentran en áreas que son muy difíciles de estudiar, porque son remotos y a menudo inaccesibles, con temperaturas de menos 50 grados Celsius.

En los pasados 10 años, los científicos del British Antarctic Survey (BAS) han buscado nuevas colonias y sus manchas de guano en el hielo.

NEW PAPER!

Discovery of new colonies by Sentinel2 reveals good and bad news for emperor penguins. @PeterTFretwell & Trathan



Researchers discover 20% more emperor penguin colonies in Antarctica.



Read the full #openaccess paper here: https://t.co/6u5I8MoIUh pic.twitter.com/jUtUxUrRjE