Detectan cáncer en peroné de dinosaurio de alrededor de 77 millones de años

Después de examinar, documentar y moldear cuidadosamente el hueso, el equipo realizó una tomografía computarizada (TC) de alta resolución.

Luego seccionó finamente el hueso fósil y lo examinó bajo un microscopio para evaluarlo a nivel celular óseo. Se usaron potentes herramientas tridimensionales de reconstrucción por TC para visualizar la progresión del mal. Los investigadores diagnosticaron osteosarcoma. Para confirmarlo, compararon el fósil con un peroné normal de un dinosaurio de la especie y de uno humano con un caso confirmado de osteosarcoma.

Este estudio tiene como objetivo determinar un nuevo estándar para el diagnóstico de enfermedades poco claras en los fósiles de dinosaurios y abre la puerta a diagnósticos más precisos y seguros. Establecer vínculos entre la enfermedad humana y los padecimientos del pasado ayudará a los científicos a comprender mejor la evolución y la genética de diversos males.

