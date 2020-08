Marte pudo albergar vastos glaciares: estudio

Las redes de valles de Marte pudieron ser cavadas por glaciares, según un estudio publicado el lunes en la revista Nature Geoscience, que sugiere que entonces hacía mucho más frío del imaginado hasta ahora.

Desde el descubrimiento en 1971 por la sonda estadunidense Mariner 9 de las redes de valles, éstas fascinan a todos.

Según la teoría dominante, serían fruto de una erosión del suelo por agua que habría circulado en la superficie hace varios miles de millones de años, lo que indicaría la existencia de un clima más cálido.

Es ampliamente admitido que el planeta rojo poseyó en el pasado agua abundante bajo forma líquida, con lagos, ríos y tal vez un vasto océano que cubría la mayor parte de las planicies del norte del planeta.

