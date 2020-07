Presenta Virgin Galactic cabina de su nave para turismo espacial

Madrid. La compañía de viajes espaciales Virgin Galactic ha presentado el interior de la cabina de su primer vehículo SpaceshipTwo, VSS Unity, que transportará turistas en vuelos suborbitales.

Las imágenes muestran una cabina de pasaje con doce grandes ventanales circulares, dispuestos al lado y sobre cada uno de los seis asientos instalados.

El diseño interior ha sido desarrollado en colaboración con la agencia de diseño de Londres Seymourpowell. Según explica la compañía de Richard Branson en un comunicado, se trata de un "concepto elegante pero progresivo y centrado en la experiencia" para la cabina de su nave espacial.

Las texturas, colores y estructuras pretenden inspirar una sensación de confianza en los astronautas desde el momento en que abordan la nave espacial el día del vuelo, explica Virgin Galactic.

Los asientos de tamaño individual, creados con las técnicas de fabricación de aluminio y fibra de carbono de más alto grado, refuerzan este sentido. "La importancia de la comodidad del astronauta para optimizar el rendimiento se acentúa mediante el uso de espuma de ingeniería y tejidos técnicos", añade.

Providing safety without distraction, quietly absorbing periods of sensory intensity, and offering each astronaut a level of intimacy required for personal discovery and transformation. Take a look at the interior design of our spaceship cabin. https://t.co/mHy1c3JWUB pic.twitter.com/CQfDjTCZg3