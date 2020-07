Vikingos pudieron haber dispersado la viruela al resto del mundo

Madrid. Un grupo de científicos ha descubierto cepas extintas de viruela en dientes de esqueletos vikingos, lo que demuestra por primera vez que esa mortal enfermedad afectó a la humanidad durante al menos mil 400 años, según un estudio publicado en la revista Science.

La viruela se propaga entre individuos a través de gotitas infecciosas; a un tercio de enfermos los mata y otro tercio queda permanentemente marcado con cicatrices o ciego. Sólo en el siglo pasado, alrededor de 300 millones de personas murieron de viruela antes de que fuera oficialmente erradicada en 1980, por medio de una vacunación global, siendo la primera enfermedad humana eliminada.

Un equipo internacional de científicos secuenció los genomas de cepas recién descubiertas después de que fueron extraídas de los dientes de esqueletos de todo el norte de Europa. El director del estudio, Eske Willerslev, de las universidades de Cambridge y de Copenhague, explica que descubrieron “nuevas cepas de viruela en los dientes de los esqueletos vikingos y que su estructura genética es diferente al virus de la viruela moderno erradicado en el siglo XX.

Las personas que viajaban por el mundo rápidamente propagaron el Covid-19, y es probable que los vikingos difundieran la viruela. Viajaron en barco en lugar de en avión.

También señaló: “la información genética de mil 400 años de antigüedad extraída de esos esqueletos es sumamente importante porque nos enseña sobre la historia evolutiva del virus variola que causó la viruela”.

Los historiadores creen que la viruela pudo haber existido desde el año 10 mil aC, pero hasta ahora no había pruebas científicas de que el virus estuviera presente antes del siglo XVII. No se sabe cómo infectó por primera vez a los humanos, pero, como el Covid-19, se cree que proviene de animales.

