Luis Gerardo Carvajal lideró proyecto biomédico en la Universidad Kaust de Arabia Saudita

El estudiante de Ingeniería Mecatrónica Luis Gerardo Carvajal Fernández, fue líder de un proyecto de investigación llamado KAUST Microelectronics Winter Camp, organizado por la universidad King Abdullah University of Science and Technology (KAUST, de Arabia Saudita).

Luis Gerardo Carvajal, estudiante en Ingeniería Mecatrónica de la Universidad de las Américas-Puebla, explicó que junto con mentores y expertos, lideró el proyecto “Wearable Electronics”, del área de tecnología biomédica de rehabilitación que “consiste en la plantilla inteligente, ‘Smart Insole’, que permite corregir la postura y el modo de caminar de una persona, de forma que se prevenga dolor y daños físicos en pies y columna, por ejemplo.

“El dispositivo, explica, opera mediante un sistema electrónico integrado con un arreglo de sensores de fuerza que permiten calcular la presión que un usuario ejerce en distintas zonas del pie al caminar. La información de dichos sensores pasa a un microcontrolador que analiza la información y activa motores de vibración bajo la planta del pie. Estos motores están distribuidos en puntos clave para corregir activamente la postura del usuario cuando este siente la vibración.

“Además, se desarrolló una app que se comunica con el dispositivo vía Bluetooth y permite monitorear el progreso de corrección de postura y modo de caminar. Este prototipo se encuentra actualmente en la fase de prototipo funcional, y su app ya funciona en dispositivos Android”, expresó Carvajal Fernández.

Luis Gerardo comentó: “mi rol como líder de proyecto consistió en guiar y motivar a mi equipo a desarrollar, en cuatro semanas, una idea y convertirla en un producto funcional, con lo que eso implica: modelado, simulación y prototipado. Llevé a cabo actividades para reconocer las fortalezas y habilidades de cada miembro del equipo, tras lo cual planteé el uso de herramientas de desarrollo como, por ejemplo, tablero Kanban y diagrama de Gantt, para la división de tareas y administración del tiempo”.

“En 2017 tuve la oportunidad de presentar un artículo y ser ponente en la International Conference on Mechatronics, Electronics and Automotive Engineering (ICMEAE). En otoño 2018 realicé un intercambio académico por parte de la UDLAP en McGill University (Canadá) durante un semestre. Durante julio de 2019 fui parte del programa SHU Summer Program for Elites from Top Universities en Shanghai University (China)”, finaliza.