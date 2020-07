Publican el mapa tridimensional más completo del Universo

Ginebra. Astrofísicos del mundo entero publicaron el lunes el mayor mapa en tres dimensiones del Universo visible, tras el análisis de cuatro millones de galaxias y cuásares.

"Ese trabajo nos ofrece simplemente la historia de la expansión del Universo más completa hasta la actualidad", subrayó uno de los investigadores involucrados en el proyecto, Will Percival, de la Universidad de Waterloo.

El mapa, fruto de una colaboración de más de veinte años de algunos cientos de científicos surgidos de una treintena de instituciones diferentes, fue preparado a partir de la última exploración del SDSS (Sloan Digital Sky Survey, Exploración Digital Celeste Sloan, por el nombre de la fundación que lo financió).

Gracias a los trabajos teóricos sobre el Big Bang, así como a la observación del fondo difuso cosmológico (la radiación residual de microondas dejada por el Big Bang), los primeros instantes del Universo son relativamente bien conocidos por los investigadores.

Los estudios realizados sobre las galaxias y las medidas de distancia dieron una buena comprensión de la expansión del Universo que ha ocurrido durante los casi 14 mil millones de años de su existencia.

"Quedaban pendientes algunos datos entre el inicio del Universo y el periodo actual", explicó Kyle Dawson, de la Universidad de Utah y uno de los líderes del proyecto.

