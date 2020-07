Despega primera misión espacial árabe desde Japón hacia Marte

Tokio. La sonda emiratí Al Amal (Esperanza), primera misión espacial árabe hacia el planeta Marte, despegó este lunes desde el centro espacial de Tanegashima (suroeste de Japón), después de que su lanzamiento fuera aplazado dos veces la semana pasada a causa del mal tiempo.

"La lanzadera H-IIA número 42 que transporta la misión Esperanza hacia Marte de Emiratos [...] despegó a las 06:58 y 14 segundos hora japonesa" (domingo 21:58 GMT), según un comunicado de Mitsubishi Heavy Industries, la empresa japonesa encargada del lanzamiento de la sonda, que fue retransmitido en línea en directo.

Casi una hora después del despegue, un ensordecedor aplauso inundó la sala de control japonesa cuando la sonda se separó de su lanzadera H-IIA número 42 de Mitsubishi Heavy Electric.

El despegue también se vivió con emoción y entusiasmo en Emiratos Árabes Unidos (EAU). El Burj Khalifa de Dubai, el rascacielos más alto del mundo, proyectó de forma simbólica una cuenta atrás en su fachada varias horas antes del despegue.

"Esta misión es una etapa importante para los EAU y su región", declaró Yusuf Hamad Al Shaibani, director general del Centro Espacial Mohammed bin Rashid (MBRSC) de Dubái durante una rueda de prensa en Japón, posterior al lanzamiento.

El proyecto "inspiró a millones de jóvenes" en el mundo árabe para "soñar a lo grande y trabajar duro para hacer realidad lo que parece imposible", agregó.

Al Amal envía "un mensaje de orgullo, de esperanza y de paz en el mundo árabe", declaró por su parte el gobierno de Emiratos Árabes Unidos en Twitter. "Volvemos a conectar con la edad de oro de los descubrimientos árabes e islámicos".

Sarah al Amiri, directora adjunta del proyecto y ministra de Tecnologías Avanzadas de Emiratos, manifestó su "sensación indescriptible" durante el despegue. "Es el futuro de Emiratos Árabes Unidos", declaró a la cadena Dubai TV desde el centro de lanzamiento japonés.

There is no “impossible” where there is faith and strong will. pic.twitter.com/A6U6QoZUA4