Emiratos Árabes vuelve a aplazar lanzamiento de sonda a Marte

Dubai. Emiratos Árabes Unidos anunció el miércoles un nuevo aplazamiento del lanzamiento a Marte de la sonda Esperanza, la pimera misión árabe al Planeta Rojo, a causa del mal tiempo en Japón.

El despegue estaba previsto el martes pero fue aplazado al jueves a las 20 horas 43 GMT (05 horas 43 del viernes en Japón) por las malas condiciones meteorológicas.

"Después de largas reuniones, la Agencia Espacial de Emiratos Árabes Unidos y el Centro Espacial Mohamed Ben Rached anuncian, tras acordarlo con Mitsubishi Heavy Industries, un nuevo aplazamiento del lanzamiento de la sonda 'Esperanza'", dijo el miércoles el gobierno de Emiratos en Twitter.

The UAE Space Agency and the Mohammed bin Rashid Space Centre, in collaboration with Mitsubishi Heavy Industries, have announced that the new launch date for the# HopeProbe to Mars – the first Arab interplanetary mission- will be on Friday 17th July, 2020. #HopeMarsMission pic.twitter.com/2pI0kFrrv4