Las belugas forman redes sociales más allá de los lazos familiares

Madrid. Un estudio innovador basado en técnicas de genética molecular y en estudios de campo ha reunido décadas de investigación que abarcan 10 ubicaciones en el Ártico, desde Alaska a Canadá y Rusia a Noruega, sobre las complejas relaciones entre las belugas (Delphinapterus leucas).

El comportamiento de estas ballenas altamente gregarias, que incluyen sofisticados repertorios vocales, sugiere que este mamífero marino vive en sociedades complejas. Al igual que las orcas (Orcinus orca) y los elefantes africanos (Loxodonta Africana), se pensaba que las belugas formaban lazos sociales alrededor de las hembras que comprenden principalmente individuos estrechamente relacionados del mismo linaje materno. Sin embargo, esta hipótesis no se había probado formalmente.

El estudio, dirigido por el Instituto Oceanográfico Harbor Branch de Florida Atlantic University, es el primero en analizar la relación entre los comportamientos grupales, el tipo grupal, la dinámica grupal y el parentesco en las ballenas beluga. Los resultados, recién publicados en Scientific Reports, revelan varios resultados inesperados: las ballenas beluga no solo interactúan regularmente con parientes cercanos, incluidos los parientes maternos cercanos, sino que también se asocian frecuentemente con parientes más lejanos y no parientes.

Los resultados indican que las explicaciones evolutivas para la vida grupal y la cooperación en las ballenas beluga deben expandirse más allá de los estrictos argumentos inclusivos de aptitud para incluir otros mecanismos evolutivos. Es probable que las belugas formen sociedades de múltiples escalas, desde díadas entre madres y crías hasta comunidades enteras.

