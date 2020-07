Colisión de asteroide mató a dinosaurios, no vulcanismo masivo: estudio

Miércoles 1º de julio de 2020. Madrid y Moscú. El modelo del impacto del asteroide Chicxulub contra la Tierra hace 66 millones de años mostró que ese evento, no los volcanes, fue el causante de un mundo en gran medida inadecuado para que vivieran los dinosaurios, según publican los investigadores en Proceedings, de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos.

El asteroide, que golpeó la Tierra frente a las costas de México al final de la era del Cretácico, se cree que fue la causa de la desaparición de todas las especies de dinosaurios, excepto las que se volvieron aves.

Sin embargo, algunos investigadores habían sugerido que decenas de miles de años de grandes erupciones volcánicas podrían haber sido la causa real del fenómeno, que también mató a casi 75 por ciento de la vida en el planeta.

Ahora, científicos del Colegio Imperial de Londres, la Universidad de Bristol y el Colegio Universitario de la capital inglesa demostró que sólo el impacto de los asteroides podría haber creado condiciones desfavorables para los dinosaurios en el mundo. Asimismo, muestran que el vulcanismo masivo podría haber ayudado a la vida a recuperarse del ataque de esos astros a largo plazo.

Alessandro Chiarenza, investigador principal y quien realizó este trabajo mientras estudiaba para su doctorado en el Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Tierra en el Colegio Imperial, destacó que han mostrado que el asteroide causó un impacto en el invierno durante décadas, y que estos efectos ambientales diezmaron los entornos adecuados para dinosaurios; en contraste, los efectos de las intensas erupciones volcánicas no fueron lo suficientemente fuertes como para alterar de forma sustancial los ecosistemas globales .

