Impacto de asteroide, y no los volcanes, volvió inhabitable la Tierra para dinosaurios

El modelo del impacto del asteroide Chicxulub contra la Tierra hace 66 millones de años ha mostrado que este evento, y no los volcanes, fue el causante de un mundo en gran medida inadecuado para que vivieran los dinosaurios, según publican los investigadores en 'Proceedings of the National Academy of Sciences'.

El asteroide, que golpeó la Tierra frente a las costas de México al final de la era del Cretácico hace 66 millones de años, se cree que fue la causa de la desaparición de todas las especies de dinosaurios, excepto las que se convirtieron en aves.

Sin embargo, algunos investigadores han sugerido que decenas de miles de años de grandes erupciones volcánicas pueden haber sido la causa real del evento de extinción, que también mató a casi el 75% de la vida en la Tierra.

Ahora, un equipo de investigación del Imperial College London, la Universidad de Bristol y el University College London ha demostrado que solo el impacto de los asteroides podría haber creado condiciones desfavorables para los dinosaurios en todo el mundo. También muestran que el vulcanismo masivo también podría haber ayudado a la vida a recuperarse del ataque de asteroides a largo plazo.

El investigador principal, el doctor Alessandro Chiarenza, quien realizó este trabajo mientras estudiaba para su doctorado en el Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Tierra en el Imperial College, destaca que han mostrado "que el asteroide causó un impacto en el invierno durante décadas, y que estos efectos ambientales diezmaron los entornos adecuados para dinosaurios en contraste, los efectos de las intensas erupciones volcánicas no fueron lo suficientemente fuertes como para alterar sustancialmente los ecosistemas globales".

"Nuestro estudio confirma, por primera vez cuantitativamente, que la única explicación plausible de la extinción es el impacto del invierno que erradicó los hábitats de dinosaurios en todo el mundo", añade.

El ataque de asteroides habría liberado partículas y gases a la atmósfera, bloqueando el Sol durante años y causando inviernos permanentes. Las erupciones volcánicas también producen partículas y gases con efectos de bloqueo solar, y alrededor del tiempo de la extinción masiva hubo decenas de miles de años de erupciones en los traps del Decán, en la India actual.

Para determinar qué factor, el asteroide o el vulcanismo, tenía más poder de cambio climático, los investigadores han usado tradicionalmente marcadores geológicos del clima y poderosos modelos matemáticos. En el nuevo documento, el equipo combinó estos métodos con información sobre qué tipos de factores ambientales, como la lluvia y la temperatura, necesitaban cada especie de dinosaurio para prosperar.

Luego pudieron mapear dónde seguirían existiendo estas condiciones en un mundo después de un ataque de asteroides o un vulcanismo masivo.

Descubrieron que solo el asteroide destruyó todos los hábitats potenciales de dinosaurios, mientras que el vulcanismo dejó algunas regiones viables alrededor del ecuador.

