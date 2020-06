Descubren nuevo virus de gripe porcina en China

Washington. Investigadores descubrieron en China una nueva cepa del virus de la gripe porcina con todas las características capaces de causar una futura pandemia, según un estudio publicado el lunes en la revista científica estadounidense PNAS.

El virus se llama G4 y desciende genéticamente de la cepa H1N1 que causó una pandemia en 2009: "Tiene todos los rasgos esenciales que muestran una alta adaptabilidad para infectar a los humanos", escriben los autores, científicos de universidades chinas y del Centro de Prevención y Control de Enfermedades de China.

El trabajo presentado es voluminoso: de 2011 a 2018, se tomaron 30.000 muestras con hisopos nasales de cerdos en mataderos en 10 provincias chinas y en un hospital veterinario, lo que permitió aislar 179 virus de gripe porcina.

La mayoría eran de la nueva variedad, que se ha vuelto dominante en los cerdos desde 2016.

