Hallan "asombrosa y única" estructura en forma de círculo cerca de Stonehenge, GB

Londres. Una asombrosa y única estructura prehistórica de 4 mil 500 años de antigüedad, que forma un círculo de más de 2 kilómetros de diámetro, fue descubierta cerca del célebre sitio megalítico de Stonehenge, en el sudoeste de Inglaterra, anunció este lunes la Universidad Saint Andrews, de Escocia.

De acuerdo con esa casa de estudios, los expertos creen que el esfuerzo invertido en la construcción del circuito de 2 kilómetros de diámetro, y que incluye una veintena de fosos de 10 metros de diámetro y 5 de profundidad, reflejan la existencia de un importante vínculo cosmológico entre ambos sitios. El descubrimiento es un nuevo anillo de ejes prehistóricos a poco más de tres kilómetros de los famosos megalitos.

Esas características tan enormes, unidas quizá por una línea interna, guiaban a las personas hacia los sitios religiosos dentro del círculo, o les advertían que no estaba permitido cruzar más de los fosos, señaló el texto.

Las pruebas de carbono arrojaron que la obra fue construida hace 4 mil 500 años, por la misma época que se edificaron los llamados Muros de Durrington, que da nombre a un poblado neolítico situado a unos dos kilómetros de Stonehenge.

Según los arqueólogos, esas excavaciones habrían marcado los límites de una zona sagrada en la época neolítica, asociada a la aparición de los primeros agricultores en Gran Bretaña, y a la edificación de imponentes estructuras rituales.

New circle discovered near Stonehenge



Archaeologists from @EarthSciStA and @UniofBradford are celebrating the discovery of a major new prehistoric monument only a short distance from @EH_Stonehenge



Find out more ⬇️https://t.co/W9LqV0DLYW#evertoexcel pic.twitter.com/9aJbxiP0Gw