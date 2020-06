Crean modelo similar al embrión a partir de células madre humanas

Londres. Los científicos han utilizado células madre embrionarias humanas para crear un modelo para investigación similar al embrión que pueda ayudarles a estudiar algunas de las primeras etapas del desarrollo humano.

El modelo supera algunas de las restricciones éticas sobre el uso de embriones humanos para investigación y permitirá a los científicos estudiar un período del desarrollo humano conocido como el de la "caja negra", que nunca antes se había observado directamente.

"Nuestro modelo muestra parte del mapa humano", dijo Alfonso Martínez-Arias, profesor de la Universidad de Cambridge, en Gran Bretaña, quien codirigió el proyecto. "Es emocionante presenciar los procesos de desarrollo que hasta ahora han estado ocultos a la vista, y al estudio", agregó.

