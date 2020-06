Médicos británicos prueban ibuprofeno en pacientes con Covid-19

Londres. Médicos británicos están probando una formulación del antinflamatorio ibuprofeno para ver si reduce las fallas respiratorias en pacientes con síntomas severos de Covid-19.

La prueba involucra una formulación específica de ibuprofeno, que los investigadores dijeron ha mostrado ser más efectiva que el ibuprofeno común para tratar el síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA), una complicación del Covid-19.

La formulación ya tiene licencia para su uso en Reino Unido para tratar otras condiciones.

"Si resulta exitoso, el valor global de salud pública de este ensayo sería inmenso dado el bajo costo y la disponibilidad de esta medicina", dijo Matthew Hotopf, director del Maudsley Biomedical Research Centre del Instituto Nacional de Investigación en Salud (NIHR, por su sigla en inglés).

