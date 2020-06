Misión en el Ártico, alterada por la pandemia más que por los osos

Berlín. Los miembros de la expedición científica más grande de la historia en el Ártico se habían preparado para todo, incluso para ataques de osos polares, pero no a una pandemia que amenazaría la continuidad de su misión.

Con dos meses de atraso, los científicos de este equipo internacional, encargado durante más de un año de estudiar las consecuencias del cambio climático en el Polo Norte, deberían finalmente poder pasarse el relevo en los próximos días.

De regreso al Polo Norte, donde se dejó ir a la deriva todo el invierno entre los témpanos, el rompehielos Polarstern, del instituto alemán Alfred-Wegener de Bremerhaven, llegará en poco tiempo a las costas del archipiélago noruego de Svalbard.

1/2 On board #Polarstern: Both the thick sea ice and the ice pressure cause ongoing tough times for the Polarstern in the high Arctic latitudes. However, when observing for several hours the same ice floe through the ships’ windows, the view is not getting tedious. 📸 @arndt_st pic.twitter.com/6m0EMDCgq9