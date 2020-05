Científicos chinos llegan a la cima del Everest para medirlo

Pekín. Un grupo de topógrafos chinos llegó este miércoles a la cima del Everest para determinar con precisión la altura de la montaña más alta del mundo.

Bajo un cielo azul y despejado, el equipo de ocho personas instaló instrumentos de medición y abrió una botella de champán, según videos difundidos por los medios de comunicación chinos.

La altura exacta del Everest, cuya cumbre se sitúa entre Nepal y China, es objeto de debate a pesar de varias campañas de medición en las últimas décadas.

La última realizada por China remonta a 2005, cuando la cumbre se midió en 8 mil 844.43 metros, cifra que no tiene en cuenta ni la nieve ni el hielo, según la agencia de noticias Xinhua.

A Chinese survey team reaches the summit of Mount Qomolangma and remeasures its height. Scientists believe it will enhance human knowledge of nature and help boost scientific development https://t.co/NacHdvbg1v pic.twitter.com/1jjawYfoln

Nepal optó por incluir el hielo de la cumbre, por lo que considera que el Everest mide cuatro metros más.

Los científicos también se preguntan si la actividad sísmica en la región, en particular el fuerte terremoto de 2015 en Nepal, pudo haber influido en la altura del llamado "Techo del Mundo".

Según Xinhua, las mediciones se efectuarán a partir del sistema de navegación por satélite Beidu, el equivalente chino del GPS.

Todo el equipo de cartografía es también de diseño chino y las mediciones usarán también 3D.

Se desconoce la fecha de publicación de los resultados, pero China y Nepal acordaron el año pasado hacer un anuncio conjunto.

La expedición salió el 30 de abril y se vio retrasada dos veces por mal tiempo.

Se trata de la primera ascensión desde que empezó la pandemia de coronavirus, ya que China y Nepal suspendieron las expediciones en marzo, a principios de la temporada de primavera boreal, por miedo a la epidemia.

Chinese surveying team reached the summit of #MountQomolangma on Wednesday morning. The team will remeasure the height of the world's highest peak and conduct a series of surveys. Click the picture below to see their route to the pinnacle of the planet: pic.twitter.com/R9IjbKZJQH