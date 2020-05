Astrónomos encuentran hoyo negro "cercano" a la Tierra

Astrónomos europeos encontraron el agujero negro más cercano a la Tierra hasta ahora, tan cerca que las dos estrellas que bailan con él se pueden ver a simple vista.

Por supuesto, la cercanía es en escala galáctica. Este agujero negro está a unos 1.000 años luz de distancia y cada año luz es de 9,5 billones de kilómetros (9,9 billones de millas). Pero en términos del cosmos e incluso de la galaxia, está en nuestro vecindario, dijo el astrónomo del Observatorio Europeo Austral, Thomas Rivinius, quien dirigió el estudio publicado el miércoles en la revista Astronomy & Astrophysics.

El agujero negro más cercano del que antes se tenía registro está a unos 3.200 años luz, indicó Rivinius.

El hallazgo en la constelación de Telescopium, en el hemisferio sur, sugiere que hay más de estos por ahí. Los astrónomos teorizan que hay entre 100 millones y 1.000 millones de estos objetos pequeños pero densos en la Vía Láctea.

