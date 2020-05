Covid-19: Julio Frenk llama a fortalecer el sistema de salud

Ciudad de México. Las lecciones de la pandemia del Covid-19 desde la perspectiva de Julio Frenk son: fortalecer un sistema de salud debilitado, reasignarle presupuestos, rehacer el pacto federal en esta materia, crear un fondo federal para la salud, reconocer y apoyar a los trabajadores y trabajadoras de la salud, y dejar de dividir en pos de convocar a un pacto nacional para cuidar la salud de los mexicanos.

Para el ahora rector de la Universidad de Miami, existen cinco elementos que se manifiestan cuando se presenta una pandemia. Primero, la existencia de un sistema de vigilancia epidemiológica; segundo, un plan nacional anti-pandemias con su debida reserva estratégica de insumos; tercero, la oportunidad y las características de la respuestas para combatirla, cuarto, la estrategia de comunicación y quinto cómo está integrado el sistema nacional de salud en el momento en que se presenta.

El ex secretario de Salud realizó un análisis pormenorizado de la actuación de México en el webinar presentado por la Udlap Graduate Jenkins School: Lecciones de la pandemia. La importancia de la seguridad en la salud.

Luego de expresar que la Universidad de Miami y la Udlap –cuyo rector es Luis Ernesto Derbez- mantienen un amplio convenio de colaboración, Frenk recordó que “México ha tenido un sistema de vigilancia epidemiológica muy sólido, el cual se comenzó a desarrollar con la inversión del gobierno en los años 80 del siglo pasado.

Fue en 1982 cuando Guillermo Soberón fue secretario de Salud que se crearon 31 laboratorios estatales de salud pública y atrás de cada uno de ellos estaba y esta el InDRE, instituto de muy alto calibre”.

“Gracias a este sistema de vigilancia México ha enfrentado múltiples brotes de pandemias como de la Influencia H1N1 o el brote del zika”, dijo. Afirmó que el sistema ha sufrido recortes en estos últimos años. Que la retórica actual devaluatoria del servicio público, los despidos, los recortes presupuestales “han provocado que muchos profesionales de la salud con vocación de servicio se hayan salido de sus empleos en un lamentable éxodo. Esto ha debilitado al sistema de salud. La Dirección General de Epidemiología apenas –meses antes de la pandemia- sufrió un recorte de 57 millones de pesos”, explicó.

“Otro elemento es cómo identificar a tiempo una amenaza y que se encabezado por un equipo que sea técnicamente muy competente. La oportunidad es la clave. Vimos cómo se minimizó el riesgo, cómo incluso se trivializó, lo que dio lugar a una respuesta tardía, lo que llevó con retraso a tratar de conseguir insumos vitales. Se empezó a comprar cuando todos los países estaban compitiendo para obtener los mismos ventiladores, máscaras y otros elementos de protección que han complicado mucho irlos obteniendo”.

Miembro del Colegio Nacional, comentó ante los números participantes del webinar convocado el cierre de semana por la UDLAP Graduate Jenkins School, que “cada vez que surge un patógeno nuevo lo primero que se manifiesta es la incertidumbre. El ser humano aprende de pandemias previas, sobre todo causadas por microrganismos similares pero nunca sabemos cómo van a evolucionar, que es el caso de esta cepa de coronavirus que ocasiona el Covid-19. Y ante la incertidumbre el público requiere es saber cuándo nos va a llegar, cómo se va atacar, cuándo termina, que tanto me va afectar. En ausencia de ello la gente sufre mucha ansiedad, que a veces hacen tanto daño como el virus mismo. En el caso de México la respuesta en materia de comunicación no ha sido consistente. La gente se pone nerviosa viendo a las figuras políticas contradiciendo a los expertos del propio gobierno. Eso provoca que la población no sepa qué hacer”.

Reivindicó lo que fue el Seguro Popular porque permitía el regreso de recursos al sistema nacional de salud, y reconoció, finalmente, a los que siempre está ahí “los trabajadores y trabajadoras de la salud, médicas y médicos, enfermeras y enfermeros en el frente de batalla. Ellos son los héroes de esta guerra contra el Coronavirus. Con ellos saldremos adelante. Y cuando esto acabe tendremos que hacer una rendición de cuentas de lo que no se hizo bien, de cómo enmendar el rumbo, aprende las lecciones para que estemos mejor preparados para las pandemias que inevitablemente habrá en el mundo”.