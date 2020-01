Universidad alemana reconoce a Marianne Merchand

Cholula, Pue. La doctora Marianne H. Marchand, profesora investigadora del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla, recibió la distinción de Associate Senior Fellow del Käte Hamburger Kolleg/Centre for Global Cooperation Research de la Universidad de Duisburg-Essen, Alemania, uno de los 10 centros de excelencia de investigación en el mismo país.



“En noviembre de 2019 me llegó una carta de este centro en la que se me felicita y agradece el continuar con la colaboración de investigación para seguir trabajando en proyectos conjuntos, motivo por el cual me otorgaron el estatus honorario de Miembro Asociado Senior”, comentó en entrevista la doctora Marianne H. Marchand, quien demás explicó que esta distinción la ostentará por el tiempo que duren los dos proyectos en los cuales se encuentra involucrada.



Sobre los proyectos a desarrollar en el centro alemán, la profesora investigadora de la UDLAP dijo que son: “el primero se refiere a fungir como coeditor del próximo número especial sobre Nuevos actores y arquitecturas controvertidas en la gobernanza de la migración global en Third World Quarterly”.

El segundo trabajo es una colaboración en un proyecto conjunto sobre el “viaje del concepto de resiliencia al campo de la gobernanza de la migración”, el cual tiene que ver con el papel que juegan las ciudades para que el migrante al regresar a su país y ciudad no retorne a su pueblo, además de que se hace una comparación entre una ciudad europea y Puebla sobre la situación llamada resiliencia, sobre todo en términos de que, si guardan sus costumbres o cómo se está tratando el tema de aceptar e integrar a los migrantes”, declaró la Marchand.

Finalmente, al ser cuestionada sobre los beneficios que se tiene al recibir esta distinción, mencionó que es un tipo de reconocimiento al trabajo que está haciendo, abre nuevas redes de trabajo de investigación con colegas de otros países y permite la posibilidad de aplicar a fondeos externos que están disponibles en Alemania o en el la Unión Europea.

Cabe comentar que la importancia de esta distinción radica en que sólo es otorgada a algunos investigadores, ya que su propósito es reconocer el compromiso que tiene el investigador con el Centre for Global Cooperation Research para continuar con la colaboración.