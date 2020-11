Preocupación y largas filas en macrokioscos; jolgorio en el Centro de CDMX

En otra realidad, como si no existiera la pandemia, las aglomeraciones en el Centro Histórico no faltaron nuevamente: 5 de Mayo, 16 de Septiembre, Venustiano Carranza, Pino Suárez y Madero eran las calles más transitadas.

En el macrokiosco del jardín Juana de Asbaje, en el centro de Tlalpan, la situación no fue diferente, ya que desde las siete de la mañana al menos 60 personas con rostros serios esperaban a que empezara el segundo día y recibieran una de las 150 fichas que se reparten.

Una trabajadora del gobierno de la ciudad, en el acceso a Madero y ataviada con su chaleco verde, imploraba: Señorita de rojo, cubrebocas bien colocado , pero la mujer pasó de largo sin atender la recomendación, al igual que muchos otros ciudadanos que no hacen caso a la empleada, quien mantiene su botella con gel antibacterial intacta.

Un policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana dijo decepcionado: Mejor me voy a comer antes de que me sigan haciendo enojar; no entienden que estamos en pandemia , al referir que hace unos meses él tampoco creía que existía el coronavirus; sin embargo, en su familia y la de su esposa ya suman 15 los fallecidos.

En medio de música navideña que sonaba a alto volumen en algunos locales, caminaban familias con niños, parejas y grupos de amigos sin sana distancia; otros decidieron permanecer un buen rato en una fila de 40 personas para comprar tacos de canasta.