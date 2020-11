Apela Sheinbaum a la conciencia ciudadana para contener el Covid

Ciudad de México. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, pidió a la ciudadanía asumir la responsabilidad que le corresponde para evitar los contagios de Covid-19, pues no se trata de que los policías vayan a cada lugar a cerrar una fiesta privada, sino de que se sigan respetando las medidas sanitarias.

Vamos a seguir impulsando esta campaña educativa de concientización y que nos ayude la ciudadanía a disminuir el número de personas que entran a los hospitales , apuntó.

En su conferencia virtual, la mandataria enfatizó que, a diferencia de otras entidades, aquí no habrá multas por no traer cubrebocas ni se va a entrar a un estado de sitio. Eso no va a haber en la Ciudad de México, confiamos en la gente y vamos a seguir informando y promoviendo , apuntó.

Señaló que hay quienes piden que se cierre todo, “pues sí, nada más que también hay impactos en el empleo, entonces nosotros buscamos –siempre lo hemos dicho, desde el primer momento, no es ningún secreto– el balance entre el control de la pandemia y la situación económica de las familias, y vamos a seguir trabajando en ello, porque es nuestra obligación”.

La mandataria indicó que si bien aún se está cerca de 50 por ciento de la capacidad en la red de hospitales Covid, se están reforzando nuevamente las medidas interhospitalarias, con reuniones diarias –en lugar de cada tercer día– entre las autoridades involucradas, de tal manera que nadie que lo requiera se quede sin atención médica.

Apuntó que se han hecho esfuerzos muy importantes para contener la pandemia, al tiempo que se reabren las actividades económicas, pero ahora se está en una situación especial en la que no se quiere regresar al semáforo epidemiológico en rojo, por lo que se están haciendo distintas acciones, pero lo fundamental es la colaboración de la ciudadanía.